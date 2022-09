Buone notizie in casa Roma in vista della ripresa del campionato con il match di San Siro di sabato contro l'Inter. Mourinho potrà infatti contare sia su Paulo Dybala - che dopo i problemi muscolari accusati poco prima del match con l'Atalanta, è a disposizione e si allena in gruppo con l'Argentina - sia su Lorenzo Pellegrini che ha rinunciato alla convocazione con l'Italia di Mancini ed è al lavoro a Trigoria: Nel video le ultime da Paolo Assogna