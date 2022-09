I fedelissimi di Mourinho

Il difensore, fresco di convocazione con il Brasile, è stato finora il giocatore più spremuto da Josè Mourinho in stagione: sempre titolare e mai sostituito in campionato. Sono tanti però i "pretoriani" dell'allenatore che, tra infortuni e scelte tecniche, ha optato per una formazione base con pochissime rotazioni in questa prima parte di Serie A. Ecco quali sono i giallorossi con i minutaggi più alti

VERSO L'INTER: RECUPERATI DYBALA E PELLEGRINI