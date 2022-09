Terapie ed allenamento personalizzato in palestra. Recita così il comunicato ufficiale del Napoli in riferimento a Osimhen e Politano che hanno ripreso la preparazione col resto della squadra di Spalletti in vista della sfida del match di sabato prossimo allo stadio Maradona contro il Torino. I due ci saranno nel turno successivo contro la Cremonese

A ranghi ridotti, come quasi tutta la serie A, Luciano Spalletti ha iniziato il lavoro settimanale che lo porterà alla sfida del prossimo sabato in casa contro il Torino di Ivan Juric. Aspettando i rientri dalle Nazionali il focus è stato soprattutto sulle condizioni di Osimhen e Politano, i due infortunati eccellenti del reparto d'attacco che sono sulla via del recupero. Allenamento personalizzato per i due che non vogliono affrettare i recuperi dal problema muscolare, per l'attaccante nigeriano, e dalla distorsione alla caviglia che tiene fuori invece l'esterno. Se tutto proseguirà secondo le tabelle stabilite la prossima settimana dovrebbero rientrare in gruppo ed essere disponibili per il match contro la Cremonese. Più difficile la presenza in Champions League contro l'Ajax