Casini: "Governo convochi cabina regia su stadi"

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto al Social Football Summit 2022, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma: "E' importante che nel nuovo esecutivo ci sia un ministro dello sport"

"Chiediamo al governo che venga convocata di nuovo la cabina regia sulle infrastrutture del calcio creata dalla sottosegretaria Vezzali. Come Serie A ci aspettiamo che il nuovo esecutivo, come in parte ha fatto il precedente, riconosca l'importanza del calcio professionistico che è un settore fondamentale dell'economia del Paese". Ne ha parlato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma.