Locatelli, Alex Sandro e Rabiot tornano in gruppo

Tre per Max. Inizia nel migliore dei modi la settimana di lavoro alla Continassa che porta la Juventus alla partita con il Bologna di domenica sera. Massimiliano Allegri infatti ritrova in gruppo ben tre giocatori: Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. Tre elementi che possono essere molto utili al via di una parte della stagione che sarà decisiva: per recuperare punti in campionato e per provare a riaprire una qualificazione in Champions che sembra decisamente compromessa. Con il Bologna a disposizione anche Milik che aveva saltato Monza per squalifica. Il polacco si è già allenato alla Continassa così come Wojciech Szczesny, il portiere che è pronto a ritornare. Anche se si potrebbe dire "pronto per iniziare" la stagione, da zero. Il polacco dopo le due partite giocate con la Polonia in Nations League è tornato alla Continassa per riprendersi la Juventus. Fino ad a oggi due sole presenze, anzi una e mezza: contro la Roma e i 43 minuti contro lo Spezia, prima di uscire dal campo. Entrambe ad agosto. Colpa di due infortuni che hanno condizionato il suo inizio di stagione. Prima la lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra rimediata nell'amichevole contro l'Atletico Madrid, poi il problema alla caviglia alla 4^ di campionato. A Monza Szczesny era in panchina, ed è toccato ancora a Perin, che si è rivelato – ad ogni modo- uno tra i migliori bianconeri di questo bruttissimo avvio di stagione. Domenica sera contro il Bologna a un mese dallo stop, ci aspettiamo invece di vederlo tra i pali. Per riprendersi la Juve, quasi da zero.