Nel weekend riprenderà la Serie A e i tifosi potranno tornare a riempire gli stadi. Dopo le prime 7 giornate di campionato, è possibile fare un primo bilancio degli spettatori che hanno seguito le gare dal vivo: numeri importanti per le big e non solo. Bene anche i dati relativi agli spettatori medi in Europa: presenti due club italiani in Top 10. E nelle prime 70 si piazza anche una società di Serie B! Ecco la classifica di chi va di più allo stadio in Italia e in Europa