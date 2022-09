Aveva già arbitrato due volte una squadra di A nelle sue due partite dirette in Coppa Italia. Tre quelle arbitrate in Serie B. A inizio stagione era stata promossa nella formazione arbitrale del 2022-23 Condividi

Qui si fa la storia. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in Serie A. La partita in questione, storica, sarà quella tra Sassuolo e Salernitana in programma al Mapei alle 15 di domenica 2 ottobre. Quasi centocinquanta le partite dirette in carriera partendo dalla Serie D (dati Transfermarkt). Aveva già arbitrato due volte una squadra di A, ma in Coppa Italia: il Cagliari contro il Cittadella nel dicembre del 2021 e, dunque, la Samp, nel primo turno della stagione attuale (ad agosto) contro la Reggina. Poco prima era arrivato l'esordio in Serie B: ottobre del 2021, Cittadella-Spal 0-0. Poi altre due gare dirette nella categoria (Modena-Frosinone e dunque Brescia-Perugia), entrambe nella stagione attuale. Non solo, Ferrieri Caputi è stata da poco inserita anche nel gruppo dei direttori di gara che saranno impegnati nel Mondiale Under 17 femminile in programma nel 2022 in India.

Presidente Aia: "Momento storico" SERIE A Rocchi: "Dialoghi del Var pubblici? Ancora presto" Il primo fischio in A era solo questione di tempo. A luglio - dopo la conferenza stampa a Coverciano per presentare la formazione dei ruoli arbitrali in vista della stagione 2022-2023 - Maria Sole Ferrieri Caputi era stata inserita nell'organico come una dei cinque arbitri promossi nella CAN di A e di B. "Quello femminile è un movimento di 1.700 associate. E per la prima volta una donna fa il suo esordio in Serie A. Questo è un momento storico dopo oltre 110 anni – ha commentato il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange -. Qui non viene dato per privilegio quello che spetta per diritto. Questa persona si è guadagnata questo percorso e sono anche emozionato, per noi e per l'associazione. E' un momento di grande soddisfazione, non è retorica, è un successo di tutto un movimento fatto da 30mila persone".

Rocchi: "Ferrieri Caputi ha qualità indiscutibili" "Le qualità di Ferrieri Caputi sono indiscutibili, starà a lei dimostrare di meritarsi la Serie A - ha commentato Gianluca Rocchi, responsabile della Can nel corso di un incontro in Figc con i media -. Senza darle troppa responsabilità. Non sarà l’unica che farà un esordio veloce, vogliamo accelerare i tempi a tutti. Lei è entrata nel gruppo come un arbitro qualsiasi, trattata dai ragazzi come un arbitro qualsiasi, per quanto mi riguarda non ho altro che dirle che farle un in bocca al lupo".