L'amarezza per la mancata vittoria dello scudetto nel rush finale contro il Milan nella passata stagione come stimolo per fare ancora meglio in questo nuovo campionato. Milan Skriniar, rimasto all’Inter nonostante l’interesse del Psg – i nerazzurri lo hanno ufficialmente tolto dal mercato a fine agosto e adesso sono al lavoro per il rinnovo del contratto in scadenza del 2023 – parla così nell’intervista rilasciata a Dazn, partendo proprio dal secondo posto dello scorso campionato. "C'era tanta delusione ma ci siamo detti che abbiamo vinto due coppe e che il non aver vinto lo scudetto deve essere determinazione in più per cominciare la preparazione e provare a vincere quest'anno. Non ascoltiamo le voci: abbiamo perso il derby dopo averlo dominato 70 minuti, abbiamo sbagliato la sfida al Sassuolo che poteva essere decisiva. Il Milan è stato molto bravo, hanno avuto partite molto difficili alla fine e le hanno vinte: c'è anche merito loro e non solo demerito nostro", le parole del difensore slovacco.