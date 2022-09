Il suo momento pare essere finalmente arrivato: Kristjan Asllani è pronto a prendere il posto di Marcelo Brozovic nel centrocampo dell’Inter, dopo l’infortunio subito in nazionale dal croato: “Peccato aver perso Marcelo – queste le parole dell’albanese rilasciate a Tuttosport – E’ un giocatore fondamentale per noi. Se dovesse arrivare il mio turno io sono pronto e cercherò di dare il massimo. Nel precampionato mi sono allenato bene e ho giocato diverse partite, dando il massimo come sempre in campo. Quando arriverà il mio momento sarò pronto e felice”. Finora Asllani ha collezionato solo tre presenze in gare ufficiali e mai da titolare: una in Champions (sei minuti contro il Viktoria Plzen) e due in campionato (sei minuti contro lo Spezia, diciotto contro la Cremonese). Quel campionato che secondo l’albanese è ancora alla portata della squadra di Inzaghi: “Certo che ci crediamo nello scudetto, per forza, giochiamo per quello. E in Champions dovremo giocare per vincere contro il Barcellona. Ma penseremo a loro quando arriverà la settimana della Champions e quella partita. Adesso l’importante è la Roma. Abbiamo in testa solo il match di sabato contro il giallorossi. La Roma è una squadra forte, vediamo cosa viene fuori ma dobbiamo per forza giocare per i tre punti. Lavoriamo sempre bene durante la settimana, sono sicuro che i risultati arriveranno”.