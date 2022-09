Il presidente nerazzurro ha commentato l'inizio di stagione della sua squadra e ha parlato della politica sui giovani del club: "Siamo contenti per il primo posto, ma l'obiettivo primario sono i 40 punti. Ci sono ragazzi molto interessanti in rosa che migliorano di partita in partita: la nostra idea sui giovani non cambierà mai, anzi vogliamo migliorare ancora"

"La nostra politica sui giovani non cambierà mai"

L'Atalanta continua con la sua politica volta ai giovani: "Ci sono ragazzi molto interessanti, come Scalvini, Okoli, e stanno già rispettando le nostre aspettative. Migliorano di partita in partita e posso dire che la nostra filosofia riguardo i giovani non cambierà mai: è una delle nostre forze, vogliamo crescere ancor di più". In chiusura Percassi commenta la stagione del suo club, dopo diversi anni senza impegni in Europa: "Riposare di più a volte serve, altre no perché si può prendere una partita come un allenamento importante. Non sarà semplice con il Mondiale di mezzo, è la prima volta che capita e bisognerà stare attenti":