E' sempre Leao il trascinatore del Milan nei momenti di difficolà, segna il gol che chiude la gara. Rebic entra e segna, Giroud garantisce sostanza anche senza gol. Nota di merito per Ballo Touré. Tatarusanu incerto. Nell'Empoli Vicario chiude la porta in diverse circostanze, De Winter regge in difesa. Deludente prova di Satriano

EMPOLI-MILAN 1-3, GOL E HIGHLIGHTS