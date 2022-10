Dove vedere Empoli-Milan

I numeri di Empoli e Milan

Solo 28 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 17 le vittorie del Milan, tre quelle dell'Empoli e 8 i pareggi. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Empoli in Serie A (6 vittorie, 4 pareggi). L’unico successo toscano nel periodo risale al 23 aprile 2017 (2-1 a San Siro con Giovanni Martusciello in panchina). Il Milan ha inoltre vinto le ultime tre sfide contro l’Empoli in campionato: solo tra il dicembre 2003 e il marzo 2006 ha infilato una striscia di successi più lunga contro i toscani in Serie A (quattro). Il Milan ha però pareggiato tre delle quattro trasferte di questa stagione tra Serie A e Champions League (1 vittoria), tante quante nelle precedenti 20 gare fuori casa in tutte le competizioni (14 vittorie, 3 pareggi, altrettante sconfitte). L'Empoli, invece, dopo il successo per 1-0 contro il Bologna, potrebbe vincere due match di fila in campionato per la prima volta dal dicembre 2021.