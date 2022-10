L'Inter di Inzaghi riparte da San Siro: c'è la Roma, per una sfida che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. Appuntamento oggi sabato 1° ottobre alle 18: la partita è in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky SERIE A, INFORTUNATI E SQUALIFICATI DELLA 8^ GIORNATA Condividi

I numeri di Inter e Roma La Roma è l’avversaria contro cui l’Inter ha vinto più match in Serie A: 75 su 178 sfide, completano 54 pareggi e 49 successi giallorossi. Inoltre i giallorossi sono quelli contro cui i nerazzurri hanno segnato di più nella competizione: 290 gol. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4 vittorie, 6 pareggi); l’ultima vittoria della Roma contro i nerazzurri in Serie A risale al 26 febbraio 2017. Inter (-9) e Roma (-8) sono due delle tre squadre che hanno segnato meno gol rispetto alle prime sette partite stagionali dello scorso campionato, a -9 c'è anche il Verona; i nerazzurri hanno infatti realizzato 13 reti nel 2022/23 rispetto alle 22 del 2021/22 mentre i giallorossi 8 in questa stagione, 16 nella scorsa.

Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic; a partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2,2 punti in media. Nei tre match senza il centrocampista croato invece, l’Inter non ha mai vinto, registrando 0,7 punti di media (2 pareggi, una sconfitta). Denzel Dumfries ha segnato un gol in entrambe le sfide contro la Roma in Serie A, solo Giacinto Facchetti (tre) ha realizzato più reti tra i difensori dell’Inter contro i giallorossi nella storia del torneo. Andrea Belotti ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, tutti allo stadio Meazza: dal 2016, infatti, il Gallo è il giocatore che ha segnato più reti in trasferta contro i nerazzurri in campionato.

Dove vedere Inter-Roma in tv leggi anche Inter, bilancio approvato: calano le perdite La partita tra Inter e Roma, valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 1° ottobre alle ore 18 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.