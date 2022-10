Ancora di corto muso. L'Atalanta vince per la terza volta in stagione 1-0 e si gode un'altra settimana in vetta alla classifica, con la miglior partenza (20 punti) dopo 8 giornate nella sua storia. Un risultato che sta anche stretto a Gian Piero Gasperini: "Io avrei sperato di chiudere la partita con un gol in più nel finale, ci avrebbe tolto un po’ di pathos - ha commentato l'allenatore della Dea, molto soddisfatto dopo il successo di misura contro la Fiorentina, a Dazn -. La squadra, comunque, ha gestito bene, questa è una bella vittoria. Sul piano del gioco siamo cresciuti, io mi aspetto questo nell’arco di un campionato. Una squadra che è cambiata in diversi elementi, ma è stato lo straordinario lo spirito di chi ha giocato ed è entrato in campo, una partita che volevamo vincere e ci siamo riusciti, dunque sono veramente soddisfatto. Siamo felici di questo momento e cerchiamo di farlo durare il più a lungo possibile, quello di oggi era un test importante. Nel frattempo crescono alcuni ragazzi come Soppy, Scalvini, Okoli, Hojlund. Sono tutti ventenni, siamo felici perché i risultati aiutano sicuramente la crescita di questi giocatori".