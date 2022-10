La sconfitta in casa con il Monza è stata decisiva per il futuro di Marco Giampaolo che non sarà più l'allenatore della Samdporia. Il vicepresidente Romei: "Non dobbiamo avere alibi"

Fischi, contestazione e una panchina che salta: quella di Marco Giampaolo. Il ko della Sampdoria contro il Monza, che vincendo 3-0 conquista il primo storico successo in trasferta, è stato decisivo per il futuro di Giampaolo che non allenerà più il club blucerchiato. Quella contro il Monza è la quarta sconfitta consecutiva in campionato e la quinta nelle ultime sei partite per la Samp che in questa stagione non ha mai vinto, collezionando 6 ko e 2 pareggi per un totale di 2 punti in classifica. Contro lo Spezia, la posizione del tecnico non era minimamente in discussione: la società, infatti, lo aveva confermato a prescindere poi dal risultato finale (la Samp ha perso 2-1 fuori casa). Ma dopo la prestazione di oggi, con 0 gol e una squadra totalmente in balia dei problemi emersi, la posizione della società è cambiata. Tra l'altro, nella giornata di oggi, Giampaolo ha scontato la sua seconda giornata di squalifica e ha ceduto la panchina al suo vice Conti.