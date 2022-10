Ranieri: "Io alla Samp? non ne so nulla"

Calciomercato

Nuova esperienza all'estero per Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton. Thiago Motta al Bologna come sostituto di Mihajlovic, Marco Rose ha preso il posto di Tedesco al Lipsia. Ma in giro per l'Europa e per il mondo ce ne sono tanti altri (come Tuchel) ancora in attesa di squadra: alcuni sono nel mirino di diversi club, altri cercano riscatto dopo qualche parentesi non troppo fortunata. Ecco gli allenatori attualmente liberi