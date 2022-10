Milan, 9 giocatori out: la situazione infermeria

Si allunga la lista infortunati del Milan: dopo il match contro l'Empoli Pioli dovrà fare a meno di Calabria, problema muscolare per il quale si prevede un lungo stop, Kjaer e Saelemaekers. Il belga si è fermato per un problema al ginocchio e nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali: i rossoneri sperano si tratti solamente di una distorsione e non di qualcosa di più grave