Sottil: "Questo momento deve continuare ancora"

L'allenatore dell'Udinese parla del successo della sua squadra e più in generale del momento che stanno vivendo i suoi giocatori: "Sono tutti forti, capiscono che si vince con il 'noi', c'è qualità e i ragazzi spingono come dei matti. L'abbraccio di Deulofeu, è d'istinto ed è la vittoria più bella"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Andrea Sottil al termine della vittoria della sua Udinese sul Verona che colloca i friulani a -1 dalla vetta attualmente occupata da Napoli e Atalanta: "Ho la fortuna di avere una rosa molto competitiva, che mi permette di scegliere chi inizia la gara e poi costruire dei cambi studiati in certe eventualità, come essere sotto, per leggere i momenti della partita - dice - Sono tutti giocatori forti, sono a disposizione, è quello che predico dal primo giorno. Con cinque cambi puoi essere protagonista subentrando".

"Come ti alleni giochi, momento che deve continuare" vedi anche Verona-Udinese 1-2, gol e highlights L'allenatore non è stupito del rendimento così elevato della squadra: "Questo momento deve continuare, ne abbiamo l'obbligo, è merito di tutti. Io lavoro con un team fantastico, di grandi professionisti, credo molto nel lavoro dello staff - spiega ancora - E anche dei ragazzi, che spingono come dei matti. C'è fisico, forza, motricità. Bisogna stare alti quando è possibile, ci sono anche gli avversari. C'è qualità nell'uno contro uno, siamo in un grande momento sia mentale che fisico. Non è un segreto. Come ti alleni giochi, non solo a livello condizionale, ma mentale".