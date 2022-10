Monday night al Bentegodi tra Verona e Udinese. Sfida da ex per l'allenatore dell'Hellas Cioffi che è reduce dalla sconfitta del Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Sottil, invece, vuole continuare a stupire. Nei friulani gioca Success in coppia con Deulofeu. Hellas con Verdi dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV ale 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD