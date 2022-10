Il campione svedese compie gli anni e per lui arrivano tanti messaggi di auguri. A cominciare da quelli social del Milan, che lo aspetta di nuovo in campo: "Unico, come te non ne fanno più". E intanto lui posta un fotomontaggio con due Ferrari: il suo regalo di compleanno?

E sono 41. Anche se non si direbbe, visto il rendimento che Ibrahimovic continua a garantire sul campo, quando ovviamente gli infortuni gli danno tregua. Buon compleanno, Zlatan. Tanti gli auguri arrivati al campione svedese in questo 3 di ottobre. A cominciare da quelli social del Milan, che su Twitter ha pensato per lui a un messaggio che racconta in fondo una grande verità: “Non ne fanno più come lui -le parole del tweet del club rossonero- In una parola: unico”. E in effetti difficile trovare un caso simile di longevità sportiva ad alti livelli. Una storia che vuole proseguire, visto che Ibra non vuole fermarsi ma continuare la carriera e tornare a dare la sua (grande) mano al Milan.