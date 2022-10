L'eterno Ibrahimovic compie 41 anni e non vede l'ora di tornare in campo per migliorare un altro record. Al momento della sua ultima presenza, infatti, aveva 40 anni, 7 mesi e 19 giorni, risultando tra i giocatori più anziani scesi in campo e ancora in attività nei 5 principali campionati d'Europa. Ma nella Liga c'è un ex Serie A che al momento lo batte...