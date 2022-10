Leao: "Al Milan cresciuto, mi sento una risorsa"

Dai primi calci da bambino in Portogallo fino alle difficoltà dell'arrivo a Milano. Rafael Leao, uno degli uomini di maggiore spicco del Milan, si è raccontato al magazine dell'Uefa. "Non è stato facile arrivare al Milan a 19 anni, ma non potevo perdere l'occasione che mi era stata data e il club mi ha fatto capire di non aver alcuna intenzione di vendermi perché credeva in me. La fiducia del Milan mi ha aiutato a crescere e migliorare. Mi sento una risorsa preziosa per club e squadra"