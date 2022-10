Dopo l'esonero di Marco Giampaolo al termine della gara con il Monza, la Sampdoria ha individuato in Dejan Stankovic il candidato numero uno per la panchina. Il club blucerchiato, che in giornata incontrerà l'agente Fali Ramadani, spera di poter annunciare il serbo nelle prossime ore. Intanto Claudio Ranieri ha comunicato che non tornerà a Genova

