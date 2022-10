La prossima settimana, al rientro dopo la trasferta di Champions League a Barcellona, i dirigenti dell'Inter contatteranno l'agente di Skriniar per parlare del rinnovo del contratto in scadenza. La trattativa non sarà semplice, ma i nerazzurri vogliono trovare l'intesa per soddisfare il calciatore e scongiurare la possibilità di perderlo a zero

L'Inter al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. La prossima settimana, al rientro dalla trasferta di Champions League contro il Barcellona in programma mercoledì 12 ottobre, i dirigenti nerazzurri contatteranno l'agente del difensore per fissare un appuntamento in cui discutere del rinnovo del contratto in scadenza in prossimo 30 giugno 2023.