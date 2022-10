Inter, effetto Barça: ma Lukaku e Correa sono out

I nerazzurri devono ripartire dalla vittoria in Champions con il Barcellona per tornare a vincere anche in campionato. Ma Brozovic, Lukaku e Correa non sono ancora a disposizione, mentre Lautaro non è al massimo: l'argentino non segna da 7 partite

Sfruttare al massimo l'effetto Barça e ripartire con nuove consapevolezze. Questo deve essere l'obiettivo dell'Inter negli 8 giorni in cui la sfida di ritorno del Camp Nou separerà le due gare di campionato con Sassuolo e Salernitana. Ma sarà soprattutto al Mapei Stadium che la squadra sarà chiamata a dare una risposta affermativa dopo quella rasoiata di Calhanoglu che martedì sera le ha regalato la seconda vittoria stagionale in Champions League. Le cose in infermeria non sono però migliorate. Ai lungodegenti Brozovic e Lukaku si è aggiunto Correa fermato da un risentimento tendineo dopo la Champions. E lo stesso Lautaro non è al massimo e andrà gestito. Oltrettutto il Toro da un punto di vista emotivo e tecnico sta facendo bene ma non segna da 7 partite. Reduce da prestazione e 1 gol con l'Argentina, in campionato non trova la porta dal 30 agosto giorno di Inter-Cremonese. Abitudine, definiamola così, che ha avuto anche nelle stagioni precedenti ma mai come adesso è il caso di uscir rapidamente da questo digiuno perché la squadra ha bisogno di reagire a situazioni e circostanze negative. Nessuna squadra in Serie A ha infatti perso più punti da situazione di vantaggio come l'Inter (9, al pari del Bologna); in più, i nerazzurri hanno sempre perso nelle 4 partite in cui sono andati sotto nel punteggio. Insomma la notte europea dovrà servire a disinnescare derive pericolose e la sfida al Sassuolo rappresentare l'occasione per rivedere quella squadra cattiva e concentrata che la meravigliosa notte europea con il Barcellona ha riportato a galla. Ma la prima non basta e dopo la grande recita europea serviranno repliche di livello per ricominciare a risalire e a dare un altro spessore alla stagione nerazzurra.