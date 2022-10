Nel giorno del suo 25° compleanno, Theo Hernandez è tornato ad allenarsi e sarà a disposizione di Pioli per il big match di sabato 8 ottobre contro la Juventus: un recupero importante per i rossoneri, che devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro il Chelsea in Champions League

Le tante assenze avranno certamente pesato, eppure una cosa è fuor di dubbio: quando si alza il livello delle sfide europee, il Milan fatica. Così è stato anche a Stamford Bridge, dopo che lo scorso anno il Milan aveva fatto solo 4 punti nei doppi confronti contro Liverpool, Porto e Atletico Madrid. La differenza tra il cammino in Serie A e quello in Champions League è evidente. Una percentuale di vittorie tre volte maggiore in Italia, una media punti più che doppia, come doppio è il numero dei gol segnati. Praticamente un Milan a due velocità. Bene che si torni subito a giocare una partita di campionato allora contro una grande del nostro calcio, la Juventus, che Pioli ha battuto per la prima volta in carriera da allenatore del Milan. Quattro a due con i gol di un giovane Leao che esultava chiamando un futuro da stella e di Rebic, sempre pronto al dovere contro la Juve (4 gol dal suo arrivo in rossonero). Da quel giorno sfide sempre in equilibrio, una vittoria per parte e due pareggi.