Sassuolo-Inter sarà la partita con cui si aprirà la nona giornata di campionato. Dopo la vittoria contro il Barcellona, e in vista della sfida di ritorno di mercoledì, Inzaghi opta per qualche rotazione. In attacco coppia obbligata per l'indisponibilità di Correa e Lukaku, in porta torna Handanovic. Nei neroverdi ancora fuori uso Berardi, sarà Ceide a completare il tridente offensivo con l'ex Pinamonti e Laurienté

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI