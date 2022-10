Inter, effetto Barça? E Dzeko cerca il riscatto

Doppia svolta. Dopo il ruggito in Champions, l’Inter prova a riprendersi la scena anche in campionato, per lasciarsi alle spalle i cattivi pensieri e i record negativi, come le 4 sconfitte (3 delle quali fuori casa) nelle prime 8 giornate. Il tempo per rianimare la stagione c'è eccome, per questo Inzaghi chiede ai suoi un cambio di passo feroce anche in casa del Sassuolo, che non è il Barcellona ma sa farsi rispettare. Reggio Emilia richiama, tra l'altro, un’altra svolta decisiva, due stagioni fa, nell’anno dello scudetto: partita col freno a mano tirato, l’Inter cambiò marcia proprio al Mapei, e sempre alla nona. Nelle successive 8 giornate scalò la classifica fino al 2° posto, portandosi a -1 dal Milan. Vittorie come quella di martedì equivalgono del resto a una bomba di autostima, e la logica conseguenza è che l’effetto Barça si riverberi immediatamente sul campionato, dove spesso i nerazzurri sono sembrati molli e distratti, come spiegano le rimonte subìte e i 13 gol incassati.