Dove vedere Bologna-Sampdoria

I numeri di Bologna e Sampdoria

Sono 100 i precedenti tra rossoblù e blucerchiati in Serie A: 39 le vittorie del Bologna, 30 le gare finite in parità, 31 le partite vinte dalla Sampdoria con il Bologna che ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la Sampdoria in campionato, segnando sempre almeno due gol; nella sua storia in Serie A solo contro il Casale, tra il 1931 e il 1934, ha ottenuto otto successi di fila contro una singola avversaria. Il Bologna è anche imbattuto da 13 partite casalinghe contro la Sampdoria (8 vittorie e 5 pareggi): l’ultimo successo dei blucerchiati al Dall’Ara in campionato risale al 2 novembre 2003 (0-1 grazie al gol di Cristiano Doni) con Walter Novellino in panchina. La Sampdoria arriva da 4 sconfitte negli ultimi match di campionato: l’ultima volta che ha registrato almeno cinque sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso).