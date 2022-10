Il ko arrivato in extremis contro la Salernitana è un risultato che non regala sonni tranquilli al Verona e soprattutto a Gabriele Cioffi. Sono ore calde e di riflessione da parte del club, con l'allenatore dei veneti che a Sky, dopo la partita, ha espresso tutta la sua voglia di restare: "Credo nella salvezza del Verona, voglio salvare il Verona ma ognuno riflette a modo suo". Il club veneto, attualmente, è terzultimo in classifica con 5 punti: un bottino arrivato dopo 6 sconfitte, 1 vittoria (a inizio settembre, contro la Samp) e 2 pareggi. Una situazione che porta il club a vagliare le opzioni libere per la panchina. Al rientro da Salerno, infatti, ci sarà un colloquio fra dirigenti e presidente sul futuro di Cioffi. Tra le ipotesi, qualora si cambiasse, al momento non si esclude la soluzione interna: Bocchetti, ora allenatore della Primavera.