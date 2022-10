Capello: "Allegri? Problemi che ho avuto al Milan"

Nel corso di Sky Calcio Club Capello commenta il momento che sta vivendo l'allenatore bianconero, finito al centro delle critiche con la sua squadra: "Mi sembra che stia vivendo la stessa cosa che ho vissuto quando sono tornato al Milan: vede che le cose non vanno ma non riesce a far guarire la squadra. Io non riuscivo ad ottenere determinate cose da alcuni giocatori che solo due anni prima mi davano tutto"