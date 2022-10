Serie A, il calendario del prossimo turno

Sabato 15 ottobre si riparte con Empoli-Monza alle 15.00, il derby di Torino alle 18.00 e la sera Atalanta-Sassuolo alle 20.45, in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Cinque le partite della domenica: all'ora di pranzo l'Inter ospita la Salernitana. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alle 15.00 Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese, mentre alle 18.00 il Bologna scende in campo al Maradona contro il Napoli. Alle 20.45 Verona-Milan. Due le partite del posticipo del lunedì con la Roma ospite della Sampdoria al Ferraris alle 18.30, mentre chiude la decima giornata Lecce-Fiorentina alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.