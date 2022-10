Tracce di Sarrismo puro e Immobile nella storia

Ancora un successo 4-0 per la Lazio, che nel posticipo della 9^ giornata si è imposta sul campo della Fiorentina. Ora la squadra di Sarri -che ha conquistato fin qui 20 punti - ha la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato. Serata resa speciale da gol di Immobile, entrato nella Top 10 dei marcatori all time di Serie A

Lazio forza 4. Quarta vittoria consecutiva in A, quarta senza subire gol (ultima volta nel 2015 con Pioli in panchina) e 4-0 per tre partite di fila: nessuno in Italia ha mai avuto un simile primato. Sarri lo dice sottovoce ma lo pensa urlando: mai come adesso la Lazio è stata così vicina al suo ideale di calcio. Tracce di Sarrismo puro.

A Firenze non è stata di certo la partita perfetta, ma di sicuro perfetti i biancocelesti lo sono stati nei tempi. Hanno letto e interpretato con lucidità i vari momenti della partita: quando soffrire, quando gestire e quando colpire. Quasi chirurgici sotto-porta, confermandosi la squadra con la più alta percentuale realizzativa in A.

Ora la Lazio ha la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Ricordando gli affanni del passato normale che il primo dato gratifichi Sarri più del secondo.

Ma con una squadra che faticosamente ha trovato equilibri e distanze, continuare a segnare tanto non era così scontato. Molto più facile certo con le invenzioni di Milinkovic e i gol di Immobile, 5 su 6 propiziati proprio dagli assist del serbo.

Il centravanti a Firenze ha aggiunto un altro pezzo pregiato alla sua collezione di record. È entrato nella top ten dei migliori marcatori all-time della serie A a quota 188 gol. Raggiunti due campioni del Mondo come Gilardino e Del Piero e Beppe Signori, uno dei giocatori più amati dai tifosi della Lazio.

E lo ha fatto proprio nel giorno della sua trecentesima in A. Romantico pensare che la mente di Immobile sia subito tornata alla prima di queste trecento quando appena maggiorenne fece il suo esordio assoluto in campionato dando il cambio proprio a Del Piero.