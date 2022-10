serie a

Brutta notizia per Spalletti e il suo Napoli: Rrahmani ha riportato infati una lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra e starà fuori tra uno e due mesi. Anche per lui, dunque, è finito il 2022 calcistico, considerato che il campionato di fermerà il 13 novembre per la pausa Mondiale. Vediamo com'è la situazione di infortunati e squalificati di tutta la Serie A in vista della 10^ giornata