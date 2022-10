Vietato perdere, quantomeno per le imbattibili d'Europa. Quali sono le squadre ancora senza sconfitte nei rispettivi campionati? Abbiamo preso in considerazione i cinque maggiori tornei professionistici (Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna) dalla Serie A alla C: addirittura la metà sono italiane! E c'è anche la spagnola più 'noiosa' del continente…

