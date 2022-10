Chiesa in campo a Vinovo: si allena con l'Under 17

Prosegue il percorso di recupero di Federico Chiesa. L'esterno offensivo della Juventus, fermo per un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro rimediato nella partita contro la Roma nello scorso gennaio, continua a lavorare in vista del suo ritorno in campo. Il club bianconero ha pubblicato sui social un video mentre il calciatore classe 1997 si allena a Vinovo con la formazione Under 17.