Di Maria out 20 giorni: è questo l'esito degli esami clnici a cui si è sottoposto l'argentino in seguito all'infortunio subito contro il Maccabi. Esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Di Maria salterà il derby con il Torino e i match contro Lecce ed Empoli, e in Champions non sarà a disposizione contro il Benfica. Obiettivo il rientro per la sfida al Psg il 2 novembre e Juventus-Inter il 6 novembre

La Juventus dovrà fare a meno di Angel Di Maria per 20 giorni: è questo il responso dopo gli esami clinici a cui si è sottoposto l'argentino nella mattinata di giovedì al J Medical, dopo l'infortunio subito in Champions League contro il Maccabi Haifa. Esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Un altro stop quindi per Di Maria che ora punta a recuperare per il big match contro l'Inter il 6 novembre. Assenza pesante per la Juventus e per Max Allegri, che non potrà averlo a disposizione nei match di campionato contro Torino, Empoli e Lecce e in Champions contro Benfica. L'obiettivo è tornare a disposizione per le sfide al Psg in Champions (2 novembre) e all'Inter in campionato (6 novembre). La partecipazione al Mondiale invece non dovrebbe essere a rischio