Correa recuperato, per Lukaku si decide domani

Dopo il pareggio al Camp Nou contro il Barcellona, arrivato al termine di un'ottima prestazione dell'Inter, altre buone notizie per i nerazzurri arrivano sul fronte infortunati. Molto vicino il recupero in attacco di Correa che già domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo alla Pinetina. Sempre domani sono previsti altri test per Lukaku che continua a intensificare la preparazione e spera ancora in una convocazione per il match contro la Salernitana