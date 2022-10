Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Napoli senza Anguissa ma con un ritrovato Osimhen. Pioli non fa riposare Giroud. Messias è recuperato. Derby di Torino: Juric punta su Karamoh, Allegri con un ballottaggio da risolvere. C'è da scoprire il nuovo Verona di Bocchetti. Udinese con Becao in dubbio. Nell'Inter recupera Correa

Dopo l'ultima di campionato, la Serie A ha una squadra in fuga solitaria: tutti all'inseguimento del Napoli che in Champions ha proseguito sulla strada giusta. La Juventus spera di ritrovare il sorriso in un derby che però anche al Toro serve conquistare. C'è poi il nuovo Verona di Bocchetti. Insomma carne al fuoco ne abbiamo

Tifosi e fantallenatori però chiedono notizie e aggiornamenti. Turnover? Acciaccati? Recuperati? Sono le domande di sempre e come al solito per rispondere chiamiamo in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Telefono in mano trascriviamo fedelmente le notizie dalla chat "probabili formazioni". Via al giro dai ritiri