Presentazione della 10a giornata di Serie A

Si scende in campo sabato 15 ottobre alle 15.00 per la decima giornata di Serie A. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

La decima giornata di Serie A si gioca dopo il quarto turno di coppe europee. Si apre dunque di sabato 15 ottobre alle 15.00 con Empoli-Monza e si conclude con due partite al lunedì. Sempre sabato occhi puntati sulla città della Mole per il derby di Torino alle 18.00 mentre la sera alle 20.45 si gioca la sfida fra Atalanta e Sassuolo, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La domenica si inizia alle 12.30 con Inter-Salernitana, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Due partite alle 15.00, Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese, mentre alle 18.00 il Bologna scende in campo contro il Napoli. La sera alle 20.45 il Milan è ospite del Verona. Lunedì alle 18.30 si affrontano Mourinho e Stankovic per Roma-Sampdoria al Ferraris, mentre chiudono la decima giornata Lecce e Fiorentina alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.