Leonardo Bonucci affida alle pagine torinesi di "Repubblica" i suoi pensieri e le sue sensazioni in vista del derby contro il Torino. Con uno sguardo alla difficile situazione che sta vivendo la Juventus, in ritiro dopo la sconfitta contro il Maccabi in Champions: "Già in altre stagioni la vittoria nel derby è risultata uno spartiacque, fra quello che poteva essere e quello che poi è stato. La stracittadina è sempre una partita particolare e anche se per anni il divario tra le due squadre è stato onestamente importante, lotteremo per tre punti di fondamentale importanza, per l'una e per l'altra squadra, per motivi diversi". Da più di 10 anni Bonucci e la sua famiglia vivono a Torino: "Quando si avvicina questa partita - scrive il difensore bianconero - in città si respira un clima diverso, tanti tifosi del Toro in giro per strada, con il dovuto approccio ed educazione, indirizzano verso di me sfottò che fanno parte del gioco mentre altri chiedono di non far male al loro cuore granata. Sono sempre partite suggestive da giocare, l'adrenalina sale parecchio e fino a qualche tempo fa dovevo pure mantenere un certo contegno tra le mura domestiche per non dare troppo dispiacere a mio figlio Lorenzo. Poi - scrive ancora Bonucci - è arrivato Ronaldo, è andato via Belotti e questo sarà il primo Derby dove tutto il tifo della famiglia sarà rivolto verso un'unica bandiera: quella bianconera!"