Dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare, il Torino di Ivan Juric si prepara per il derby contro la Juventus. Sabato alle 18 i granata ospiteranno la squadra di Allegri, ma lo faranno senza Sanabria e Pellegri: "Non ci saranno - rivela Juric in conferenza. Tony ha un leggero affaticamento, non si è allenato e la vedo dura che ci sarà domani. Mi spiace per Pellegri, ha una vecchia cicatrice che lo blocca, non sono nuovi infortuni". Successivamente l'allenatore analizza il momento della sua squadra: "La vedo concentrata e sul pezzo, ci teniamo a fare una grande partita e cercare di vincere. Lo scorso anno abbiamo sfiorato i tre punti, ora li vogliamo trovare. La Juve avrà un carattere forte: l'ambiente spesso riesce a compattarsi in queste situazioni e i giocatori danno qualcosa in più. Non so se la sconfitta di Haifa sia buona o no per noi, certamente hanno grandissimi giocatori che non hanno reso".