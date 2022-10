Gasp: "Scudetto? Non rispondo ma stiamo crescendo"

L'allenatore dell'Atalanta si gode il momento della sua squadra e non fa previsioni sul futuro: "Dipende dalla crescita della squadra". Tuttavia è soddisfatto di quanto hanno fatto i suoi: "24 punti in dieci partite sono tanti e stiamo migliorando nel gioco e nella condizione. Non sapevamo se puntare in alto o fare i 40 punti che chi chiede il presidente"

Gian Piero Gasperini si gode il primo posto (momentaneo) della sua squadra dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo: "È una bella soddisfazione per tutta quanta la squadra - dice - Dieci partite non sono poche, avere fatto 24 punti è un grande merito per loro. Siamo partiti al meglio, sempre molto quadrati e lucidi. Scudetto? Una bella domanda ma per non perdere amicizie non rispondo. Stiamo crescendo nel gioco, ma anche nella condizione. Sappiamo benissimo di essere lì e bisogna cercare di farlo il più a lungo possibile". Una squadra andata oltre le più rosee aspettative: "Indubbiamente sì, ora stiamo crescendo anche con i ragazzi, c’erano giovanissimi in campo. Siamo soddisfatti del percorso, quando fai risultato e punti in classifica".