In campo domenica sera al Bentegodi, i rossoneri cercano la terza vittoria di fila in campionato. Tour de force per Giroud che resta favorito in attacco, Pioli recupera Messias che però non ha i 90 minuti nelle gambe. Esordio sulla panchina dell'Hellas per Bocchetti, che ritrova Faraoni e punta sul doppio trequartista alle spalle di Henry

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 10^ GIORNATA