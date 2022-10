Tensione a Marassi nel corso del posticipo della decima giornata tra Sampdoria e Roma, terminato 1-0 per gli ospiti grazie a un rigore di Pellegrini nel primo tempo. Allo stadio si è presentato, per la prima volta dopo l'arresto, Massimo Ferrero. Un ritorno quello dell'ex presidente che non è stato per niente gradito dai tifosi blucerchiati che lo hanno contestato e fischiato. Durante l'intervallo della partita alcuni tifosi lo hanno riconosciuto mentre mangiava in uno dei box a pagamento. A quel punto dalla Gradinata Sud si sono mosse una cinquantina di persone che hanno cercato di avvicinarlo ma un cordone di polizia li ha trattenuti fino all'arrivo degli uomini della Digos, che lo hanno scortato fuori dallo stadio.