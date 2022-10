C'è Belotti, Stankovic con il 4-4-2: le probabili

Mourinho conferma il consueto 3-4-2-1: staffetta in attacco con Belotti dal 1' e Abraham in panchina, ma pronto a entrare a partita in corso. Out Kumbulla, torna Karsdorp tra i convocati. Stankovic potrebbe passare al 4-4-2: dubbio in mediana tra Vieira e Villar. Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma, calcio d'inizio ore 18.30