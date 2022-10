Ancora un po' di pazienza e l'Inter e Simone Inzaghi sapranno se Romelu Lukaku tornerà a disposizione per la trasferta di Firenze, in programma sabato sera. Il belga è assente da quasi due mesi per una distrazione dei flessori della coscia sinistra e nella giornata di martedì ha svolto gli esami necessari per capire se l'infortunio muscolare è definitivamente superato. Approfondimenti clinici che non hanno consentito a Lukaku di riunirsi al gruppo per l'allenamento svolto nel pomeriggio. Mercoledì mattina verrà fatto il punto della situazione tra Inzaghi, lo staff medico e il giocatore: se i progressi saranno confermati, Lukaku tornerà a lavorare con i compagni