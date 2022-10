Nell'ultima giornata il Sassuolo aveva ritrovato Berardi. La sfortuna però lo ha tolto dal campo poco dopo. A Roma Immobile tiene tutti col fiato sospeso: risentimento al flessione per il bomber biancoceleste. E le altre come stanno? Ecco la situazione di infortunati e squalificati squadra per squadra in vista dell'11^giornata