Sospiro di sollievo in casa Sassuolo. Nessuna nuova lesione muscolare per Domenico Berardi, costretto ad uscire dal campo per infortunio sabato scorso nella sfida contro l’Atalanta. Lo rende noto lo stesso club neroverde con un comunicato sui propri canali ufficiali: "Le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati". Una notizia positiva certamente per squadra e calciatore. La stagione di Berardi è stata fin qui sfortunata: prima lo stop di oltre un mese e mezzo per l’infortunio rimediato contro il Milan lo scorso 30 agosto (bicipite femorale), poi il rientro proprio a Bergamo dello scorso weekend, durato poco, ma impreziosito comunque da una traversa. Entrato in campo all’11 del secondo tempo al posto del giovane D’Andrea, la bandiera del Sassuolo al 34' ha chiesto il cambio. Dalla paura per una ricaduta al confortante esito degli accertamenti di quest’oggi. Berardi ha già iniziato uno specifico programma di lavoro. La speranza è che il recupero possa già avvenire per la sfida di lunedì prossimo in campionato contro il Verona.