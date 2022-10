Roma e Cristante a sostengo delle periferie

È stato Bryan Cristante a distribuire magliette, palloni e ogni genere di materiale sportivo a una squadra dilettantistica di Bastogi - all'estremità occidentale di Roma - in vista dell'imminente inizio della stagione 2022-23. L'iniziativa a sostegno delle comunità più svantaggiate della città è frutto di una collaborazione del club col Forum Terzo Settore Lazio, che rappresenta, tra le altre, Volontariato, Cooperazione Sociale, Associazionismo, ONG e molto altro ancora. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame con le periferie romane, aiutando - in questo caso - un'associazione sportiva dilettantistica.

Cristante: "Iniziative come questa fanno bene al calcio"

Erano presenti all'incontro di Bastogi nel campo di via Francesco Torta, il Community Relations Department Director Francesco Pastorella, la portavoce del Forum Terzo Settore Lazio Francesca Danese e una rappresentanza dell’Assessorato alle Pari Opportunità. Cristante ha fatto visita alla squadra ASD Bastogi, Terza categoria, che nasce anche grazie all'associazione Aurelio in Comune: "Sono molto contento di essere qui. Tutti siamo partiti dai campetti di quartiere ed è importante per noi calciatori dare il contributo ad iniziative del genere, che fanno bene al calcio” - sono state le parole di Bryan a margine dell’evento -. Ci sono tante persone che fanno il tifo per noi ed è giusto dare loro il nostro supporto e fargli capire che giochiamo anche per loro".